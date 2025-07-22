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Россия вошла в топ-3 в медального зачёта чемпионата мира по водным видам спорта

Россия вошла в топ-3 в медального зачёта чемпионата мира по водным видам спорта
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Сегодня, 22 июля, продолжился розыгрыш медалей чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Россия поднялась на третье место в медальном зачёте после серебряной медали в командных соревнованиях в технической программе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами зачёта на 22 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 22 июля:

  1. Германия — 4 золотые медали.
  2. Китай — 3 золотые и 3 серебряные медали.
  3. Россия — 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.
  4. Австралия — 2 золотые и 2 бронзовые медали.
  5. Испания — 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.
  6. Япония — 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.
  7. Австрия — 1 золотая медаль.
  8. Италия — 6 серебряных и 1 бронзовая медаль.
  9. Венгрия — 1 серебряная и 2 бронзовые медали.
  10. Беларусь — 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
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