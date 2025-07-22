Россия вошла в топ-3 в медального зачёта чемпионата мира по водным видам спорта
Сегодня, 22 июля, продолжился розыгрыш медалей чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.
Россия поднялась на третье место в медальном зачёте после серебряной медали в командных соревнованиях в технической программе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами зачёта на 22 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 22 июля:
- Германия — 4 золотые медали.
- Китай — 3 золотые и 3 серебряные медали.
- Россия — 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.
- Австралия — 2 золотые и 2 бронзовые медали.
- Испания — 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.
- Япония — 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.
- Австрия — 1 золотая медаль.
- Италия — 6 серебряных и 1 бронзовая медаль.
- Венгрия — 1 серебряная и 2 бронзовые медали.
- Беларусь — 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
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