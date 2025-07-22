«Это был сильный стресс — столько лет пропустить». Пацкевич — о серебре синхронисток на ЧМ

Трёхкратная олимпийская чемпионка в группе Александра Пацкевич прокомментировала второе место российских синхронисток в групповых упражнениях на чемпионате мира, отметив, что после долгого перерыва в выступлениях это только начало, дальше результаты будут лучше.

«Мы все поздравляем наших девочек с медалью чемпионата мира. С предыдущего турнира, на котором участвовала команда, появилось много «но», с которыми пришлось справляться. И она сделала это на высшем уровне, несмотря на кардинальные изменения правил, отсутствие соревновательной практики, на все нюансы и тонкости, которые другие команды имели возможность нарабатывать, участвуя в этапах Кубка мира. Я считаю, что наша техническая группа выглядела абсолютно на уровне. Важно, что мы поняли, что остаёмся конкурентоспособными, и это большой успех для всех нас. Я видела прогон программы нашей команды, и у меня, скажу честно, шли мурашки. Безусловно, для всех это был сильный стресс — столько лет пропустить, практически выпасть из обоймы и сейчас ощутить такой уровень ответственности на плечах. А уж насколько сильно переживает и по-человечески, и в профессиональном плане наша Татьяна Николаевна Покровская, даже не могу себе представить. Она привезла новую молодую команду на такой крупный международный старт, это их первый подобный опыт, что накладывало свои отпечатки и в подготовке, и непосредственно на старте. Уверена — дальше будет больше и ещё лучше», — приводит слова Пацкевич ТАСС.

22 июля россиянки стали вторыми, набрав за техническую программу 300,6183 балла. Выиграли представительницы Китая (307,8001 балла), бронзу завоевали испанки (294,8575 балла). Это стало четвёртой медалью для российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом.

В групповых соревнованиях в произвольной программе 20 июля россиянки не участвовали. Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре завершится 3 августа.