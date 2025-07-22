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«Я с ней не говорила, пусть почувствует, что неправа». Покровская — о тренере испанок

«Я с ней не говорила, пусть почувствует, что неправа». Покровская — о тренере испанок
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала слова тренера команды Испании Андреа Фуэнтес в адрес россиянок, посчитав их оскорбительными.

Перед чемпионатом мира Фуэнтес заявила, что её команда на турнире «будет голодной, чтобы съесть русских с картошкой и соусом», при этом обвинив российскую команду в копировании программ и пообещав ради победы прыгнуть с парашютом с Марса.

«Считаю, что она совсем не умно отвечала, я бы даже сказала — оскорбительно. Мы многие моменты не поняли. Думаю, что она это сама поняла. Приготовлю ли я ей картошку? Ни в коем разе. Мы пюре любим, и без соуса. Не знаю, зачем было проводить какие-то сравнения. Я с ней тут не говорила и не буду, пусть сама почувствует, что неправа. Причём она была хорошей спортсменкой, я её давно знаю — она была такой пацанкой. Однако времена меняются, не знаю, что произошло, но это неприятно», — приводит слова Покровской ТАСС.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Командные соревнования. Техническая программа
22 июля 2025, вторник. 13:30 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
Испания

Россиянки в технической программе стали вторыми, набрав 300,6183 балла. Победу одержали китаянки (307,8001 балла), третьими стали испанки (294,8575 балла)

Впервые с чемпионата мира 1998 года российские синхронистки проиграли в групповых дисциплинах, в которых принимали участие. Вернувшись на международную арену, в Сингапуре команда выступает в нейтральном статусе и в обновлённом составе после четырёхлетнего перерыва.

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