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Француз Паре-Пантр выиграл 16-й этап «Тур де Франс» — 2025, Погачар — 5-й, Вингегор за ним

Француз Паре-Пантр выиграл 16-й этап «Тур де Франс» — 2025, Погачар — 5-й, Вингегор за ним
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Французский велогонщик Валентан Паре-Пантр, представляющий команду Soudal Quick Step, стал победителем 16-го этапа престижной многодневки «Тур де Франс» — 2025. Паре-Пантр преодолел дистанцию (Монпелье — Мон-Ванту, 172 км) за 4:3.19. Вторым финишировал Бен Хили (EF Education-EasyPost), тройку лучших замкнул Сантьяго Буитраго (Bahrain Victorious).

Лидер генеральной классификации и прошлогодний чемпион словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates XRG на 16-м этапе стал пятым, проиграв победителю 43 секунды. Его ближайший преследователь в борьбе за титул Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike) финишировал вслед за ним, шестым (отставание 45 секунд).

Отметим, что Паре-Пантр стал первым французом, которому удалось выиграть этап «Тур де Франс» в этом году.

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 16-го этапа:

  1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) — 58.24,46.
  2. Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike) + 4.15,0.
  3. Флориан Липовиц (Red Bull — BORA — hansgrohe) + 9.03,0.
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