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Леон Маршан не примет участия в заплывах на 200 м брассом и баттерфляем на ЧМ-2025

Леон Маршан не примет участия в заплывах на 200 м брассом и баттерфляем на ЧМ-2025
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Четырёхкратный олимпийский чемпион Парижа-2024 француз Леон Маршан не будет принимать участие в соревнованиях на дистанциях 200 м брассом и баттерфляем, сообщает Swim Swam со ссылкой на французские СМИ.

В первоначальном списке участников ЧМ-2025 значилось, что Маршан собирается повторить свою программу Олимпийских игр в Париже – 2024, проплыв дистанции 200 м брасс, 200 м баттерфляй, 200 м и 400 м комплекс. После Олимпиады-2024 он ни разу не принимал участия в заплывах на 200 м баттерфляем в 50-метровых бассейнах.

Перед стартом плавательной программы чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре Леон Маршан является лидером сезона на дистанции 400 м комплекс (4.07,11), занимает восьмое место в 200 м комплекс (1.57,23) и седьмое место в 200 м брасс (2.08,25).

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