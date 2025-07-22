ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 22 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа идёт чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 12-го соревновательного дня турнира, который прошёл 22 июля.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты 22 июля:
Синхронное плавание:
Женщины. Соло. Произвольная программа
1. Ирис Тио Касас (Испания) — 245,1913.
2. Сюй Хуэйянь (Китай) — 241,0025.
3. Василина Хандошко (Беларусь) — 239,5437.
Командные соревнования. Техническая программа.
1. Китай — 307,8001.
2. Россия — 300,6183.
3. Испания — 294,8575.
Водное поло. Мужчины:
Матч за 11-е место
Бразилия – Канада – 11:6.
Матч за 9-е место
Япония – Румыния – 20:19 (4:3 пен.).
Матчи за 5-8-е места
Италия – Черногория – 8:12.
США – Хорватия – 9:14.
1/2 финала
Греция – Испания – 9:11 (2:4 пен.)
Сербия – Венгрия – 18:19.