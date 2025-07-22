Определились финалисты мужского турнира по водному поло на ЧМ-2025

Сегодня, 22 июля, состоялись полуфинальные матчи мужского турнира по водному поло на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло. Мужчины. 1/2 финала:

Греция – Испания – 9:11 (2:4 пен.);

Сербия – Венгрия – 18:19.

Таким образом, золотые награды разыграют сборные Испании и Венгрии, а сербские и греческие ватерполисты сразятся в матче за бронзовые медали.

Действующим чемпионом мира является сборная Хорватии, которая уступила в четвертьфинале сборной Венгрии. Финал мужского турнира чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 запланирован на 24 июля.