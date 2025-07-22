Трое россиян преодолели барьер квалификации в фехтовании на шпаге и рапире на ЧМ-2025

Сегодня, 22 июля, на чемпионате мира по фехтованию – 2025, который проходит в Тбилиси (Грузия), состоялась квалификация в соревнованиях по фехтованию на рапире у мужчин и на шпаге – у женщин. Преодолеть барьер квалификации удалось троим россиянам.

В основную часть соревнований по фехтованию на рапире у мужчин вышел Александр Керик, который в финальном бою был сильнее пуэрториканца Карлоса Падуа (15:11). Керик присоединился к Антону Бородачёву, Кириллу Бородачёву и Владиславу Мыльникову, которые прошли в основную часть турнира напрямую.

В квалификации женской шпаги в основную сетку соревнований вышла Милен Бавуге Хабимана, одолевшая в финале шведку Эмму Франсон (15:14), а также Кристина Ясинская, которая была сильнее японки Руки Нариты (15:11). Таким образом, в основной части турнира шпажисток выступят четыре россиянки: Милен Бавуге Хабимана, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазалиева, Яна Бекмурзова.