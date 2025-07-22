Российский пловец Александр Степанов завоевал второе личное золото на Универсиаде-2025

21-летний российский пловец уроженец Рыбинска Александр Степанов завоевал золото Универсиады-2025 на дистанции 800 м вольным стилем. Он преодолел её за 7.46,51. Второй результат показал итальянец Томмазо Гриффанте (+3,99), тройку призёров замкнул американец Райан Джеймс (+5,23).

Нельзя не отметить, что для Степанова это вторая золотая медаль на текущей Универсиаде. Ранее Александр стал лучшим среди студентов на дистанции 1500 м вольным стилем.

Летняя XXXII Универсиада проходит в Рейнско-Рурском регионе (Германия). Российские спортсмены выступают на ней в нейтральном статусе (AIN). Соревнования стартовали 16 июля и продлятся до 27 июля.