Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 23 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 13-го соревновательного дня турнира, который пройдёт 23 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 23 июля (время московское)

Синхронное плавание:

14:30. Микст. Дуэты. Техническая программа.

Водное поло, женщины:

Матч за 7-е место:

11:00. Япония — Италия.

Матч за 5-е место:

15:00. Австралия — Нидерланды.

Матч за 3-е место:

12:35. США — Испания.

Финал:

16:35. Греция — Венгрия.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.