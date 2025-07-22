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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 23 июля

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 23 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 13-го соревновательного дня турнира, который пройдёт 23 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 23 июля (время московское)

Синхронное плавание:

14:30. Микст. Дуэты. Техническая программа.

Водное поло, женщины:

Матч за 7-е место:
11:00. Япония — Италия.

Матч за 5-е место:
15:00. Австралия — Нидерланды.

Матч за 3-е место:
12:35. США — Испания.

Финал:
16:35. Греция — Венгрия.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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