Паре-Пантр — о победе на 16-м этапе «Тур де Франс»: утром не верил, что смогу выиграть

Французский велогонщик Валентан Паре-Пантр (Soudal Quick Step) поделился эмоциями после победы на 16-м этапе «Тур де Франс» – 2025.

«Как француз я считаю, что победить на этапе «Тур де Франс» — это безумие. Сегодня утром я сам толком не верил, что смогу выиграть, но всё равно нужно было попытаться. Когда начался финальный подъём, я понял, что недостаточно силён, чтобы сбросить Бена Хили — однако и он не мог сбросить меня. Тогда я решил ждать и попытаться выиграть в спринте. Я знал, что последние сотни метров очень крутые, поэтому решил дождаться, когда Хили начнёт спринт первым, а потом попробовать обойти его.

Я мечтал выиграть этап на «Тур де Франс» — это нечто уникальное. А выиграть на Венту — это вдвойне уникально. Это легендарное место в велоспорте, его знают по всему миру.

Изначально меня даже не включили в состав на «Тур де Франс», и я был очень разочарован. Однако потом меня позвали помочь Ремко, и у меня вообще не было цели бороться за победу на этапе. Затем мы пересобрались внутри команды и на день отдыха сказали себе: «У нас уже есть победы, так что почему бы не продолжить?» Мы вернулись с этим настроем и, кто знает, может быть, завтра победим снова с Тимом Мерлиром», – приводит слова Паре-Пантра пресс-служба «Тур де Франс».