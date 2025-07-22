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Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4×200 м вольным стилем на Универсиаде

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4×200 м вольным стилем на Универсиаде
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Мужская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете 4×200 м вольным стилем на Универсиаде-2025. В состав команды вошли Николай Колесников, Александр Щёголев, Дмитрий Жаворонков и Александр Степанов.

Универсиада. Плавание. 4×200 м вольным стилем. Мужчины:

1. США.
2. Россия.
3. Япония.

Отметим, что у финишёра Степанова уже есть два личных золота на этой Универсиаде. Для сборной России же эта медаль стала восьмой на Универсиаде.

Летняя XXXII Универсиада проходит в Рейнско-Рурском регионе (Германия). Российские спортсмены выступают на ней в нейтральном статусе (AIN). Соревнования стартовали 16 июля и продлятся до 27 июля.

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