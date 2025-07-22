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«Получилось защитить жёлтую майку». Погачар — об итогах 16-го этапа «Тур де Франс» — 2025

«Получилось защитить жёлтую майку». Погачар — об итогах 16-го этапа «Тур де Франс» — 2025
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Титулованный велогонщик, лидер генеральной классификации «Тур де Франс» – 2025 словенец Тадей Погачар высказался о результате 16-го этапа многодневки, отметив, что главной целью на данном отрезке соревнований было сохранение жёлтой майки лидера.

«Я доволен своим выступлением — получилось защитить жёлтую майку, как мы и планировали утром. В определённые моменты мне пришлось тяжело, но сегодня был всего один подъём — один рывок на полной мощности от начала до конца. В ближайшие дни нас ждут сразу несколько подъёмов, и нагрузка на организм будет куда выше.

Мы отпустили Павла Сивакова и Марка Солера в отрыв, потому что не особо рассчитывали бороться за победу на этапе, и, если бы пришлось ехать в подъём, у нас были Тим Велленс и Адам Йейтс, а ещё можно было попросить Павла или Марка остановиться. Затем команда Visma пошла в атаку, и мы почти догнали отрыв. За километр до финиша мы увидели лидеров, но даже Супермен не смог бы их достать. Валентан Паре-Пантр заслужил эту победу, такие длинные подъёмы — его стихия. Моя главная задача — следить за Йонасом и ни за кем больше. Мы с Йонасом Вингегором будем бороться друг с другом до Парижа. Это был очень тяжёлый этап, особенно сразу после дня отдыха, и я рад, что он позади.

Не думаю, что сегодня мы могли ехать быстрее. Йонас и его команда задали отличный темп — как с самого начала, так и затем через двух гонщиков впереди. Это был предел возможного по скорости», — приводит слова Погачара пресс-служба «Тур де Франс».

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