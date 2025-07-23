Йонас Вингегор столкнулся с фотографом и упал на финише 16-го этапа «Тур де Франс» — 2025

Двукратный победитель «Тур де Франс» датский велогонщик Йонас Вингегор, представляющий команду Visma – Lease a Bike, рассказал, что столкнулся с фотографом и упал на финише 16-го этапа престижной многодневки «Тур де Франс» — 2025.
«Какой-то фотограф просто внезапно появился и врезался в меня вскоре после финиша. Понятия не имею, что он там делал. Людям в зоне финиша нужно быть более бдительными», — приводит слова Вингегора Spiegel.
Также Вингегор признался, что после столкновения у него болит плечо. Йонас идёт вторым в генеральной классификации «Тур де Франс» — 2025.
«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 16-го этапа:
- Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) — 58.24,46.
- Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike) + 4.15,0.
- Флориан Липовиц (Red Bull — BORA — hansgrohe) + 9.03,0.