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Йонас Вингегор столкнулся с фотографом и упал на финише 16-го этапа «Тур де Франс» — 2025

Йонас Вингегор столкнулся с фотографом и упал на финише 16-го этапа «Тур де Франс» — 2025
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Двукратный победитель «Тур де Франс» датский велогонщик Йонас Вингегор, представляющий команду Visma – Lease a Bike, рассказал, что столкнулся с фотографом и упал на финише 16-го этапа престижной многодневки «Тур де Франс» — 2025.

«Какой-то фотограф просто внезапно появился и врезался в меня вскоре после финиша. Понятия не имею, что он там делал. Людям в зоне финиша нужно быть более бдительными», — приводит слова Вингегора Spiegel.

Также Вингегор признался, что после столкновения у него болит плечо. Йонас идёт вторым в генеральной классификации «Тур де Франс» — 2025.

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 16-го этапа:

  1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) — 58.24,46.
  2. Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike) + 4.15,0.
  3. Флориан Липовиц (Red Bull — BORA — hansgrohe) + 9.03,0.
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