Йонас Вингегор столкнулся с фотографом и упал на финише 16-го этапа «Тур де Франс» — 2025

Двукратный победитель «Тур де Франс» датский велогонщик Йонас Вингегор, представляющий команду Visma – Lease a Bike, рассказал, что столкнулся с фотографом и упал на финише 16-го этапа престижной многодневки «Тур де Франс» — 2025.

«Какой-то фотограф просто внезапно появился и врезался в меня вскоре после финиша. Понятия не имею, что он там делал. Людям в зоне финиша нужно быть более бдительными», — приводит слова Вингегора Spiegel.

Также Вингегор признался, что после столкновения у него болит плечо. Йонас идёт вторым в генеральной классификации «Тур де Франс» — 2025.

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 16-го этапа: