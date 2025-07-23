Чемпионат мира по фехтованию — 2025: расписание на 23 июля

Сегодня, 23 июля, в столице Грузии Тбилиси продолжается чемпионат мира по фехтованию. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира. Тбилиси (Грузия). Расписание 23 июля (время московское):

8:00 — Мужчины. Рапира. Финал;

9:25 — Женщины. Шпага. Финал.

Сборная России выступит на ЧМ по фехтованию в полном составе впервые с 2019 года. Последние два мировых первенства, которые прошли в 2022 году в Каире (Египет) и в 2023-м в Милане (Италия), национальная команда пропустила из-за отстранения. На турнире в Милане выступали отдельные российские спортсмены, которые были допущены в индивидуальном порядке.