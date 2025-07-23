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Дорошко и Гайдай стали вторыми в квалификации произвольной программы дуэтов на ЧМ-2025

Дорошко и Гайдай стали вторыми в квалификации произвольной программы дуэтов на ЧМ-2025
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Представительницы России Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли второе место в квалификации произвольной программы дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Дорошко и Гайдай показали результат 269,4688 балла.

Первыми стали представительницы Испании Ирис Тио Касас и Лилоу Льюис Валетте с результатом 273,8950 балла. Тройку сильнейших замкнули итальянки Энрика Пикколи и Лукреция Руджеро (266,9571 балла).

Финал в этой дисциплине состоится в четверг, 24 июля, начало — в 14:30 по московскому времени.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Дуэты. Произвольная программа
24 июля 2025, четверг. 14:30 МСК
Не началось

Ранее Майя Дорошко и Татьяна Гайдай на чемпионате мира в Сингапуре завоевали бронзу в технической программе.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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