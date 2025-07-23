49 россиян выступят на первенстве мира по гребле

В молодёжном и юношеском первенстве мира по гребле на байдарках и каноэ будут участвовать 49 российских спортсменов.

«В первенстве мира примут участие 25 членов юношеской сборной команды страны и 24 спортсмена молодёжного состава. Все спортсмены благополучно добрались до места проведения соревнований», — приводит слова пресс-службы Федерации каноэ России ТАСС.

Юношеское и молодёжное первенство мира пройдёт в Монтеморе-о-Велью (Португалии) с 23 по 27 июля. Российские и белорусские спортсмены на этом турнире будут выступать под нейтральным флагом.

С 3 по 6 июля в Румынии проходило первенство Европы среди юниоров и спортсменов до 23 лет. Однако в турнире россияне не участвовали во избежание проблем с получением въездных виз в Португалию.