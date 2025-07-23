НОК США запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях

Национальный олимпийский комитет (НОК) США, а также Паралимпийский комитет страны запретили трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях. Об этом сообщает AP.

Обе организации обратились к национальным федерациям по видам спорта, напомнив им о необходимости соблюдения указа президента США Дональда Трампа. Кроме того, комитеты на своих сайтах внесли соответствующие изменения в правила допуска к соревнованиям. В обновлённой версии документа о политике безопасности спортсменов не используется слово «трансгендер». Отмечается, что пересмотренная политика подчёркивает важность обеспечения справедливых и безопасных условий соревнований для женщин.

Напомним, 6 февраля Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам, чей пол при рождении был определён как мужской, участвовать в спортивных турнирах для женщин.

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