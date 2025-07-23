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РУСАДА зафиксировало 27 нарушений при допинг-тестировании в июне и 148 — за полгода

РУСАДА зафиксировало 27 нарушений при допинг-тестировании в июне и 148 — за полгода
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июне выявило 27 нарушений правил доступности для допинг-тестирования.

«В июне было зафиксировано 27 случаев нарушений правил доступности», — приводит слова пресс-службы РУСАДА ТАСС.

Всего с начала 2025 года инспекторы РУСАДА выявили 148 нарушений — это на 27 случаев больше, чем за первое полугодие в прошлом году. За весь 2024 год было установлено 282 нарушения, в 2023-м — 242, в 2022-м — 375.
В случае трёхкратного нарушения правил доступности для допинг-тестирования спортсмена в течение года могут отстранить от соревнований и централизованных тренировочных сборов с дальнейшей дисквалификацией.

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