Россиянка Айзанат Муртазаева проиграла на старте ЧМ по фехтованию в Тбилиси

Чемпионка Европы россиянка Айзанат Муртазаева проиграла на старте чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси. В состязании шпажисток она на стадии 1/32 финала уступила представительнице США Маргарите Гуцци Винченти со счётом 10:11.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Сборная России выступит на ЧМ по фехтованию в полном составе впервые с 2019 года. Последние два мировых первенства, которые прошли в 2022 году в Каире (Египет) и в 2023-м в Милане (Италия), национальная команда пропустила из-за отстранения. На турнире в Милане выступали отдельные российские спортсмены, которые были допущены в индивидуальном порядке.