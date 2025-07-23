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Россиянка Айзанат Муртазаева проиграла на старте ЧМ по фехтованию в Тбилиси

Россиянка Айзанат Муртазаева проиграла на старте ЧМ по фехтованию в Тбилиси
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Чемпионка Европы россиянка Айзанат Муртазаева проиграла на старте чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси. В состязании шпажисток она на стадии 1/32 финала уступила представительнице США Маргарите Гуцци Винченти со счётом 10:11.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Сборная России выступит на ЧМ по фехтованию в полном составе впервые с 2019 года. Последние два мировых первенства, которые прошли в 2022 году в Каире (Египет) и в 2023-м в Милане (Италия), национальная команда пропустила из-за отстранения. На турнире в Милане выступали отдельные российские спортсмены, которые были допущены в индивидуальном порядке.

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