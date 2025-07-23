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«Да ничего не получилось». Российская шпажистка Муртазаева — о поражении на старте ЧМ-2025

«Да ничего не получилось». Российская шпажистка Муртазаева — о поражении на старте ЧМ-2025
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Чемпионка Европы российская шпажистка Айзанат Муртазаева прокомментировала поражение на старте чемпионата мира — 2025 по фехтованию. На стадии 1/32 финала она уступила представительнице США Маргарите Гуцци Винченти со счётом 10:11.

«Что не получилось? Да ничего не получилось… Надо признать, американка хорошо фехтовала, наносила мне хорошие атаки. К концовке я чуть подсобралась. Понимала, что буду делать в приоритете, но получила под руку. Ни подумать, ни сделать ничего не успела. Значит, она была сильнее», — приводит слова Муртазаевой «Матч ТВ».

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

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