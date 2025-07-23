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«Говорили, что скучали и классно, что мы вернулись». Чикунова — об общении с иностранцами

«Говорили, что скучали и классно, что мы вернулись». Чикунова — об общении с иностранцами
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Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о реакции иностранцев на возвращение россиян на международные старты в плавании.

«Когда в Будапеште я встречалась с девочками на разминке, то они действительно были рады меня видеть. Говорили, что скучали и классно, что мы вернулись. Я слышала только позитив, негатива в мой адрес не было показано ни разу. С той же [эстонкой] Энели Ефимовой всё нормально: мы пообщались, перебросились фразами, поэтому я не вижу опасений, что ситуация резко поменяется и к нам начнут негативно относиться. Думаю, в этом плане всё должно быть хорошо», — приводит слова Чикуновой ТАСС.

Евгения Чикунова выступит на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Соревнования пловцов пройдут с 27 июля по 3 августа.

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