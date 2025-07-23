Только одна россиянка пробилась во второй круг турнира шпажисток на ЧМ-2025 по фехтованию

На чемпионате мира — 2025 по фехтованию завершились поединки шпажисток в первом раунде. Старт в соревнованиях приняли три россиянки, из них барьер первого круга преодолела только Яна Бекмурзова.

Фехтование. ЧМ-2025. Шпага. Женщины, 1/32 финала (результаты роcсиянок):

Эстер Мухари (Венгрия) — Милен Бавуге Хабимана (Россия) — 15:10

— Милен Бавуге Хабимана (Россия) — 15:10 Айзанат Муртазаева (Россия) — Маргерита Гуцци Винченти (США) — 10:11

— 10:11 Яна Бекмурзова (Россия) — Джулия Инь (Канада) — 15:14.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.