Три российских рапириста вышли во второй круг на ЧМ-2025 по фехтованию

На чемпионате мира — 2025 по фехтованию завершились поединки рапиристов в первом раунде. Старт в соревнованиях приняли четыре россиянина, из которых трое преодолели барьер первого круга.

Фехтование. ЧМ-2025. Рапира. Мужчины, 1/32 финала (результаты роcсиян):

Анас Анан (Франция) — Антон Бородачёв (Россия) — 15:6;

— Антон Бородачёв (Россия) — 15:6; Круз Шембри (Американские Виргинские о-ва) — Александр Керик (Россия) — 6:15;

— 6:15; Владислав Мыльников (Россия) — Адриан Войтковяк (Польша) — 15:7;

— Адриан Войтковяк (Польша) — 15:7; Кирилл Бородачёв (Россия) — Мориц Лехнер (Австрия) — 15:6.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.