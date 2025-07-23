Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Три российских рапириста вышли во второй круг на ЧМ-2025 по фехтованию

Три российских рапириста вышли во второй круг на ЧМ-2025 по фехтованию
Комментарии

На чемпионате мира — 2025 по фехтованию завершились поединки рапиристов в первом раунде. Старт в соревнованиях приняли четыре россиянина, из которых трое преодолели барьер первого круга.

Фехтование. ЧМ-2025. Рапира. Мужчины, 1/32 финала (результаты роcсиян):

  • Анас Анан (Франция) — Антон Бородачёв (Россия) — 15:6;
  • Круз Шембри (Американские Виргинские о-ва) — Александр Керик (Россия) — 6:15;
  • Владислав Мыльников (Россия) — Адриан Войтковяк (Польша) — 15:7;
  • Кирилл Бородачёв (Россия) — Мориц Лехнер (Австрия) — 15:6.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android