Европейский шахматный союз выразил недовольство допуском россиянок к ЧМ

Европейский шахматный союз (ECU) возмутился допуском россиянок на командный чемпионат мира, выступив против решения Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Мы отмечаем, что это решение прямо противоречит последним решениям Генеральной Ассамблеи ФИДЕ, принятым в Будапеште, где два предложения об отмене санкций против Российской шахматной федерации были отклонены подавляющим большинством голосов странами-членами ФИДЕ. Заявленная политика ФИДЕ заключается в том, чтобы следовать указаниям МОК, и это решение Совета соответствует политике, принятой небольшим меньшинством других международных спортивных федераций. ECU сохраняет свою твёрдую позицию: санкции против участия российских команд должны оставаться в силе до полного урегулирования обстоятельств, вызвавших необходимость этих мер», — сообщает пресс-служба организации.

28 февраля 2022 года ФИДЕ разрешила россиянам и белорусам выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Однако в марте того же года совет ФИДЕ запретил сборным России и Беларуси выступать под эгидой организации. В январе 2025 года ФИДЕ допустила в нейтральном статусе российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) и шахматистов с ограниченными возможностями здоровья в командных соревнованиях. Чемпионат мира пройдёт в ноябре 2025 года в Линаресе (Испания).