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«Не смогу совмещать». Мельникова — о снятии с выборов в депутаты Воронежской думы

«Не смогу совмещать». Мельникова — о снятии с выборов в депутаты Воронежской думы
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Олимпийская чемпионка и член сборной России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась о снятии своей кандидатуры с выборов в депутаты Воронежской городской думы.

«Хочу сообщить вам, что после возвращения к активному тренировочному процессу и анализу своего графика в грядущие месяцы я приняла важное решение, которым хочу с вами поделиться, чтобы ни у кого не возникало вопросов.

Я не смогу совмещать избирательную кампанию и подготовку к выступлениям на важнейших соревнованиях, а также сами выступления — вплоть до чемпионата мира. При этом мне очень приятно, что вы меня поддержали и отдали свои голоса за меня на праймериз. Но именно из-за уважения к этим голосам, к партии я не могу и не хочу идти на выборы безучастно.

Я получила важный опыт подготовки к выдвижению в депутаты. У меня появились новые компетенции и, главное, одобрение земляков. Для вас всех я не пожалею сил на международных соревнованиях. Пока буду отдавать себя спорту, в котором многое получается. А помогать родному городу, как и раньше, намерена в рамках многочисленных общественных проектов», — написала Мельникова в социальных сетях.

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