«Ожидаемая реакция недругов». ФШР — в ответ на возмущения ECU

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв прокомментировал недовольство Европейского шахматного союза (ECU) относительно участия женской сборной России на чемпионате мира в командных соревнованиях, назвав это предсказуемым.

«Это ожидаемая реакция наших недругов. Я бы удивился, если бы она была другой. Всё это только подтверждает правильность нашего перехода в ACF. Там таких вопросов не возникает, и принцип спорта вне политики соблюдается. В отличие от европейских коллег. Уверен, что это мнение меньшинства — конкретно европейских функционеров, а не спортсменов, которые на турнирах в личном зачёте спокойно играют с россиянами. В любом случае есть рекомендации Международного олимпийского комитета, и в ФИДЕ собраны умные люди, которые понимают, что чётко им следуют», — приводит слова Ткачёва ТАСС.

Ранее Международная шахматная федерация допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом ФИДЕ. 23 июля ECU выразил недовольство этим решением.

28 февраля 2023 года на генассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) в Абу-Даби утвердили переход Федерации шахмат России из ECU в ACF.

Чемпионат мира пройдет в ноябре 2025 года в Линаресе (Испания).