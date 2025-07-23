Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Ожидаемая реакция недругов». ФШР — в ответ на возмущения ECU

«Ожидаемая реакция недругов». ФШР — в ответ на возмущения ECU
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв прокомментировал недовольство Европейского шахматного союза (ECU) относительно участия женской сборной России на чемпионате мира в командных соревнованиях, назвав это предсказуемым.

«Это ожидаемая реакция наших недругов. Я бы удивился, если бы она была другой. Всё это только подтверждает правильность нашего перехода в ACF. Там таких вопросов не возникает, и принцип спорта вне политики соблюдается. В отличие от европейских коллег. Уверен, что это мнение меньшинства — конкретно европейских функционеров, а не спортсменов, которые на турнирах в личном зачёте спокойно играют с россиянами. В любом случае есть рекомендации Международного олимпийского комитета, и в ФИДЕ собраны умные люди, которые понимают, что чётко им следуют», — приводит слова Ткачёва ТАСС.

Ранее Международная шахматная федерация допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом ФИДЕ. 23 июля ECU выразил недовольство этим решением.

28 февраля 2023 года на генассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) в Абу-Даби утвердили переход Федерации шахмат России из ECU в ACF.

Чемпионат мира пройдет в ноябре 2025 года в Линаресе (Испания).

Материалы по теме
Европейский шахматный союз выразил недовольство допуском россиянок к ЧМ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android