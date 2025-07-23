«Попала на девочку — первую в рейтинге». Российская шпажистка Хабимана — о поражении на ЧМ

Российская шпажистка Милен Бавуге Хабимана прокомментировала поражение на старте чемпионата мира — 2025 по фехтованию. На стадии 1/32 финала она уступила бронзовому призёру Олимпиады-2024 в Париже венгерке Эстер Мухари со счётом 10:15.

«Попала на девочку, которая первая в рейтинге. У неё больше опыта, особенно международного, а у нас после COVID и всех остальных ограничений его не хватает. Мы сейчас ездим, набираемся его.

Конечно, хочется проходить дальше, но пока так. То, что навязала борьбу, никак не утешает. Утешает только то, что я что‑то обязательно вынесу из этого боя. Получились некоторые приёмы, которые раньше не получались», — приводит слова Хабиманы «Матч ТВ».

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.