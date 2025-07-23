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«В эстафете чуть не умер». Пловец Степанов — о нагрузках на Универсиаде-2025

«В эстафете чуть не умер». Пловец Степанов — о нагрузках на Универсиаде-2025
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Двукратный победитель Универсиады-2025 российский пловец Александр Степанов рассказал о серьёзных нагрузках во время выступлений на соревнованиях в Германии. Во вторник, 22 июля, он стал чемпионом Универсиады на дистанции 800 м вольным стилем и серебряным призёром в составе эстафеты 4×200 вольным стилем.

«Я уже очень устал, организм не выдерживает столько длинных дистанций. Если не помру в эстафете, считай, в рубашке родился», — приводит слова Степанова «Матч ТВ».

«Тут я реально чуть не умер. Сердечко моё всё уже. Работаем!» — сказал Степанов после эстафеты. Он плыл на последнем этапе.

20 июля на Универсиаде Степанов завоевал золото на дистанции 1500 м вольным стилем.

Летняя Универсиада проходит в регионе Рейн‑Рур. Россияне выступают в нейтральном статусе (AIN).

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