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Российский рапирист Кирилл Бородачёв вышел в 1/8 финала на ЧМ-2025 по фехтованию

Российский рапирист Кирилл Бородачёв вышел в 1/8 финала на ЧМ-2025 по фехтованию
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На чемпионате мира — 2025 по фехтованию завершились поединки рапиристов во втором раунде. Из трёх россиян барьер второго круга преодолел только Кирилл Бородачёв

Фехтование. ЧМ-2025. Рапира. Мужчины, 1/16 финала (результаты роcсиян):

  • Кирилл Бородачёв (Россия) — Стеф Ван Кампенхаут (Бельгия) — 15:11;
  • Александр Керик (Россия) — Александр Шупенич (Чехия) — 2:15;
  • Владислав Мыльников (Россия) — ЧЧун Йин Райан Чой (Гонконг) — 7:15.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

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