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Женская сборная Испании завоевала бронзу на ЧМ-2025 по водному поло, обыграв США

Женская сборная Испании завоевала бронзу на ЧМ-2025 по водному поло, обыграв США
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Женская сборная Испании по водному поло завоевала бронзу на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. В матча за третье место они оказались сильнее представительниц США со счётом 13:12.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Водное поло
Женщины. За 3-е место. США — Испания — 12:13
23 июля 2025, среда. 12:35 МСК
Окончено

В матче за золото выступят Греция и Венгрия. Встреча начнётся сегодня, 23 июля, в 16:35 мск.

Действующими чемпионками чемпионата мира являются американские спортсменки. В прошлогоднем финале они обыграли сборную Венгрии. Представительницы Испании на ЧМ-2024 также заняли третье место.

Ватерпольный турнир чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре проходит с 11 по 24 июля.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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