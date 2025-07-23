«Для него это первая проверка». Красных — о шансах Мирона Лифинцева на водном ЧМ-2025

Призёр Олимпийских игр по плаванию Александр Красных высказался о шансах пловца Мирона Лифинцева на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Мирон показал всем свой уровень в Будапеште. Он ещё молодой спортсмен, Сингапур для него – это первая по-настоящему серьёзная проверка. Что на нём может произойти, заранее никому не известно. Думаю, что он уже ощутил драйв от побед, а на чемпионате мира по большой воде драйва будет ещё больше, мотивация выше. Получится – молодец, не получится – ничего страшного. Он ещё молод, набирается опыта, по существу, всё у него впереди. И этот опыт ему пригодится в будущем», — сказала Красных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.