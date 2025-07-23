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Олимпийский призёр Красных: точка в истории Рылова ещё не поставлена

Олимпийский призёр Красных: точка в истории Рылова ещё не поставлена
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Призёр Олимпийских игр по плаванию Александр Красных высказался о карьере двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова.

– Вполне себе, чемпионат России по результатам для меня интереснее чемпионата мира. Секунды очень плотные, борьба за десятые, сотые и всё на уровне мировых рекордов. Евгений Рылов не отобрался на ЧМ, в других сборных это, может, и трудно было бы представить, но и без него сборная представлена очень сильными ребятами. Да и для Рылова ещё не всё потеряно.

– То есть крест на карьере Рылова ставить рано?
– Безусловно. Точка в его истории ещё не поставлена. Он спортсмен грамотный, понимает, что ему нужно. Не знаю, какие у него мысли, но на его месте я бы не сдавался. Он силён, молод и горяч, — сказал Красных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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