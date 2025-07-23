Призёр Олимпиады Красных назвал главную соперницу Евгении Чикуновой на ЧМ-2025

Призёр Олимпийских игр по плаванию Александр Красных назвал двукратную олимпийскую чемпионку 2024 года американку Кейт Дугласс главной соперницей для Евгении Чикуновой.

– Возвращаясь к перспективам россиян, чего ждём от Евгении Чикуновой? Ей пора брать большой титул?

– Давно пора брать большой титул, на самом деле. До сих пор обидно, что на Олимпиаде в Токио было два четвёртых места. С тех пор прошло много времени, прямо сейчас она одна из двух лучших в мире спортсменок, способных на сумасшедшие результаты. Осталось понять, к кому повернётся лицом фортуна, – к Чикуновой или американке Кейт Дугласс.

– И всё же, кто из них выглядит, на ваш взгляд, фаворитом?

– Они очень близки, это гадание на кофейной гуще. Дугласс – очень стабильная спортсменка, и у неё есть важное преимущество – американская школа плавания. Большое количество стартов, невероятная конкуренция, плотность результатов.

Кейт на постоянной основе выступает в очень плотной борьбе, не так как у нас – чемпионат России, Кубок России, а между ними ничего. Да и на этих стартах конкуренции немного, особенно в последние годы Чикунова одна. От Жени все девочки в шести секундах – это и на 1500 м выглядит провалом, а на 200 брассом – тем более. Ей может не хватить спарринга, — сказал Красных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.