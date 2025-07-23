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«Две медали будут отличным результатом». Красных — о возможностях Чикуновой на водном ЧМ

«Две медали будут отличным результатом». Красных — о возможностях Чикуновой на водном ЧМ
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Призёр Олимпийских игр по плаванию Александр Красных поделился мнением о перспективах российской пловчихи Евгении Чикуновой на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Жене нужно подойти к этим соревнованиям с холодной головой. Она дебютировала на серьёзном уровне сразу на Олимпийских играх – в Токио в 2021-м. И тогда ей не хватило совсем немного, где-то против неё сыграли эмоции. А дальше не было возможности выступить и заявить о себе. И вот он – новый шанс…

Иногда переизбыток желания и правда работает против тебя. Важно абстрагироваться от происходящего и сделать всё, что ты умеешь. Не задумываться о том, что будет в финале, ни в коем случае не надевать на себя заранее никаких медалей. Этого быть не должно. Не смотреть на соперниц и работать до самого конца, каждый гребок и не проспать касание.

200 м – это основная дистанция Чикуновой, но и на сотне Женя обычно показывает отличное время. Две медали будет отличным результатом», — сказал Красных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

20-летняя Чикунова — рекордсменка мира, чемпионка Европы на короткой воде, серебряный призёр чемпионатов мира, многократная чемпионка России, чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.

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