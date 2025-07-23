Российская синхронистка Гайдай отреагировала на второе меcто в квалификации ПП на ЧМ-2025

Российская синхронистка Татьяна Гайдай прокомментировала второе место в квалификации произвольной программы дуэтов на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта. Майя Дорошко и Гайдай показали результат 269,4688 балла, уступив представительницам Испании Ирис Тио Касас и Лилоу Льюис Валетте чуть более четырёх баллов.

«Каждый старт очень волнительный. Плюс первый раз презентовали программу, хотелось выложиться на максимум, чтобы судьи увидели артистизм, потому что очень интересная композиция. Очень много работали над хореографией, над эмоциями, над разными украшениями в гибридах, поэтому очень волнительно было выступать. Будем работать!» — приводит слова Гайдай «Матч ТВ».

Финал в этой дисциплине состоится в четверг, 24 июля, начало — в 14:30 по московскому времени.

Ранее Майя Дорошко и Татьяна Гайдай на чемпионате мира в Сингапуре завоевали бронзу в технической программе.