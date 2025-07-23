Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российская синхронистка Гайдай отреагировала на второе меcто в квалификации ПП на ЧМ-2025

Российская синхронистка Гайдай отреагировала на второе меcто в квалификации ПП на ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Российская синхронистка Татьяна Гайдай прокомментировала второе место в квалификации произвольной программы дуэтов на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта. Майя Дорошко и Гайдай показали результат 269,4688 балла, уступив представительницам Испании Ирис Тио Касас и Лилоу Льюис Валетте чуть более четырёх баллов.

«Каждый старт очень волнительный. Плюс первый раз презентовали программу, хотелось выложиться на максимум, чтобы судьи увидели артистизм, потому что очень интересная композиция. Очень много работали над хореографией, над эмоциями, над разными украшениями в гибридах, поэтому очень волнительно было выступать. Будем работать!» — приводит слова Гайдай «Матч ТВ».

Финал в этой дисциплине состоится в четверг, 24 июля, начало — в 14:30 по московскому времени.

Ранее Майя Дорошко и Татьяна Гайдай на чемпионате мира в Сингапуре завоевали бронзу в технической программе.

Материалы по теме
Дорошко и Гайдай стали вторыми в квалификации произвольной программы дуэтов на ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android