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Призёр Олимпиады Красных: Леон Маршан и Бородин наконец посмотрят друг другу в глаза

Призёр Олимпиады Красных: Леон Маршан и Бородин наконец посмотрят друг другу в глаза
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Призёр Олимпийских игр по плаванию Александр Красных поделился ожиданиями от соперничества российского пловца Ильи Бородина и француза Леона Маршана на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

– Если говорить про остальную сборную, выделяется ли Илья Бородин? Насколько ему под силу зарубиться с Леоном Маршаном?
– Как минимум в медали он должен заходить. Про принципиальную борьбу с Маршаном говорить не спешим, сезон у Ильи был непростой, не всё получалось. Но бодаться он будет, попробует. Посмотрят наконец друг другу в глаза, — сказал Красных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

22-летний Бородин — чемпион мира 2024 года на короткой воде, чемпион Европы 2021 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 на короткой воде, двукратный чемпион России (2020, 2021).

23-летний Маршан — четырёхкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира.

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