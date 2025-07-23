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Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото на ЧМ-2025 в технической программе

Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото на ЧМ-2025 в технической программе
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Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в технической программе. Они получили от судей 233,2100 балла.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Техническая программа
23 июля 2025, среда. 14:32 МСК
Окончено
1
Россия
2
Испания
3
Италия

Вторыми стали представители Испании Деннис Гонсалес-Бонеу и Мирея Эрнандес Луна с результатом 230,4634. Тройку сильнейший замкнули итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро (228,0275).

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Синхронное плавание. Микст. Техническая программа. Результаты:

  1. Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (Россия) - 233,2100;
  2. Деннис Гонсалес-Бонеу/Мирея Эрнандес Луна (Испания) — 230,4634;
  3. Филиппо Пелати/Лукреция Руджеро (Италия) - 228,0275;
  4. Изабель Эния Торп/Ранджуо-Чарльз Томблин (Великобритания) — 226,0899;
  5. Хоана Хименес Гарсия/Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) — 218,8959.

Микст-дуэты были введены в программу чемпионата мира в 2015 году. В технической программе россияне побеждали лишь в 2019 году, и дважды были вторыми — в 2015 и 2017 годах.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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