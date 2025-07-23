Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото на ЧМ-2025 в технической программе

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в технической программе. Они получили от судей 233,2100 балла.

Вторыми стали представители Испании Деннис Гонсалес-Бонеу и Мирея Эрнандес Луна с результатом 230,4634. Тройку сильнейший замкнули итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро (228,0275).

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Синхронное плавание. Микст. Техническая программа. Результаты:

Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (Россия) - 233,2100; Деннис Гонсалес-Бонеу/Мирея Эрнандес Луна (Испания) — 230,4634; Филиппо Пелати/Лукреция Руджеро (Италия) - 228,0275; Изабель Эния Торп/Ранджуо-Чарльз Томблин (Великобритания) — 226,0899; Хоана Хименес Гарсия/Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) — 218,8959.

Микст-дуэты были введены в программу чемпионата мира в 2015 году. В технической программе россияне побеждали лишь в 2019 году, и дважды были вторыми — в 2015 и 2017 годах.