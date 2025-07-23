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Российская шпажистка Кристина Ясинская пробилась в 1/8 финала ЧМ-2025 по фехтованию

Российская шпажистка Кристина Ясинская пробилась в 1/8 финала ЧМ-2025 по фехтованию
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На чемпионате мира — 2025 по фехтованию завершились поединки шпажисток во втором раунде. В третий круг пробилась россиянка Кристина Ясинская. Другая представительница отечественного фехтования Яна Бекмурзова проиграла всего один укол американке Хэдли Хусисьян.

Фехтование. ЧМ-2025. Шпага. Женщины, 1/16 финала (результаты роcсиянок):

  • Кристина Ясинская (Россия) — Сара-Мария Ковальчик (Италия) — 15:12;
  • Яна Бекмурзова (Россия) — Хэдли Хусисьян (США) — 14:15.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

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