Российская шпажистка Кристина Ясинская пробилась в 1/8 финала ЧМ-2025 по фехтованию

На чемпионате мира — 2025 по фехтованию завершились поединки шпажисток во втором раунде. В третий круг пробилась россиянка Кристина Ясинская. Другая представительница отечественного фехтования Яна Бекмурзова проиграла всего один укол американке Хэдли Хусисьян.

Фехтование. ЧМ-2025. Шпага. Женщины, 1/16 финала (результаты роcсиянок):

Кристина Ясинская (Россия) — Сара-Мария Ковальчик (Италия) — 15:12;

— Сара-Мария Ковальчик (Италия) — 15:12; Яна Бекмурзова (Россия) — Хэдли Хусисьян (США) — 14:15.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.