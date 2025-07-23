Кирилл Бородачёв вышел в четвертьфинал турнира рапиристов на ЧМ-2025

На чемпионате мира — 2025 по фехтованию завершились поединки рапиристов в третьем раунде. Единственный россиянин, продолжающий борьбу за медали, Кирилл Бородачёв вышел в четвертьфинал.

Фехтование. ЧМ-2025. Рапира. Мужчины, 1/8 финала:

Александр Массиалас (США) — Даниэль Доша (Венгрия) — 11:15

Гергё Семеш (Венгрия) — Александр Шупенич (Чехия) — 15:7

Гийом Бьянки (Италия) — Чун Йин Райан Чой (Гонконг) — 10:15

Пьер Луазель (Франция) — Филиппо Макки (Италия) — 11:15

Цзэн Чжаожань (Китай) — Максим Поти (Франция) — 12:15

Кадзуки Иимура (Япония) — Юдаи Нагано (Япония) — 15:7

Мохамед Хамза (Египет) — Абдельрахман Хуссейн Тольба (Египет) — 15:11

Алессио Фокони (Италия) — Кирилл Бородачёв (Россия) — 14:15.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.