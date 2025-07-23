Александр Мальцев стал семикратным чемпионом мира по синхронному плаванию
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Российский синхронист Александр Мальцев стал семикратным чемпионом мира по синхронному плаванию. Свою седьмую золотую медаль он завоевал сегодня, 23 июля, в дуэте с Майей Гурбанбердиевой в технической программе на ЧМ-2025 в Сингапуре. Они показали результат 233,2100 балла.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Техническая программа
23 июля 2025, среда. 14:32 МСК
Окончено
1
Россия
2
Испания
3
Италия
На ЧМ-2025 Мальцев выиграл в сольной технической и произвольной программах. Ранее он становился чемпионом мира в смешанном дуэте в технической и произвольной программах (2015, 2017, 2019 годы).
Микст-дуэты были введены в программу чемпионата мира в 2015 году. В технической программе россияне побеждали лишь в 2019 году, и дважды были вторыми — в 2015 и 2017 годах.
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