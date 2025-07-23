Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Александр Мальцев стал семикратным чемпионом мира по синхронному плаванию

Александр Мальцев стал семикратным чемпионом мира по синхронному плаванию
Комментарии

Российский синхронист Александр Мальцев стал семикратным чемпионом мира по синхронному плаванию. Свою седьмую золотую медаль он завоевал сегодня, 23 июля, в дуэте с Майей Гурбанбердиевой в технической программе на ЧМ-2025 в Сингапуре. Они показали результат 233,2100 балла.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Техническая программа
23 июля 2025, среда. 14:32 МСК
Окончено
1
Россия
2
Испания
3
Италия

На ЧМ-2025 Мальцев выиграл в сольной технической и произвольной программах. Ранее он становился чемпионом мира в смешанном дуэте в технической и произвольной программах (2015, 2017, 2019 годы).

Микст-дуэты были введены в программу чемпионата мира в 2015 году. В технической программе россияне побеждали лишь в 2019 году, и дважды были вторыми — в 2015 и 2017 годах.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
Материалы по теме
Безоговорочная победа! Россия завоевала третье золото на ЧМ-2025 в Сингапуре
Безоговорочная победа! Россия завоевала третье золото на ЧМ-2025 в Сингапуре
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android