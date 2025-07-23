Синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев получили золотые медали ЧМ-2025
Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев получили золотые медали чемпионата мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Сегодня, 23 июля, они стали победителями технической программы с результатом 233,2100 балла.
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Для Мальцева золото в микст-дуэте в Сингапуре стало седьмым на чемпионатах мира в карьере и третьим на этих соревнованиях. Ранее он выиграл в сольной технической и произвольной программах.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Синхронное плавание. Микст. Техническая программа. Результаты:
- Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (Россия) — 233,2100.
- Деннис Гонсалес-Бонеу/Мирея Эрнандес Луна (Испания) — 230,4634.
- Филиппо Пелати/Лукреция Руджеро (Италия) — 228,0275.
- Изабель Эния Торп/Ранджуо-Чарльз Томблин (Великобритания) — 226,0899.
- Хоана Хименес Гарсия/Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) — 218,8959.
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