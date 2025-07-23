Синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев получили золотые медали ЧМ-2025

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев получили золотые медали чемпионата мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Сегодня, 23 июля, они стали победителями технической программы с результатом 233,2100 балла.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Для Мальцева золото в микст-дуэте в Сингапуре стало седьмым на чемпионатах мира в карьере и третьим на этих соревнованиях. Ранее он выиграл в сольной технической и произвольной программах.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Синхронное плавание. Микст. Техническая программа. Результаты: