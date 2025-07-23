Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский призёр Красных оценил шансы российских пловцов на ЧМ-2025 в эстафетах

Олимпийский призёр Красных оценил шансы российских пловцов на ЧМ-2025 в эстафетах
Аудио-версия:
Комментарии

Призёр Олимпийских игр по плаванию Александр Красных высказался о перспективах российских спортсменов в эстафетных дисциплинах на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Прежде всего, жду мужскую комбинированную эстафету. Сильные ребята собираются, есть Андрей Минаков, опытный эстафетный боец, в эстафетах чаще плывёт быстрее, чем в личных соревнованиях. В былые годы наши надежды связаны были с 4х200, но в этот раз мы даже не набрали состав. Да и не особо понятно, кого набирать, разве что среди участников Универсиады выделяется Николай Колесников, но кто за ним? Немного тревожно.

Верю в микст-эстафеты, при грамотном выборе состава шансы будут, особенно в комбинированной 4х100. В микст-эстафете вольным стилем тоже будем бодаться, но уже тяжелее – всё-таки есть и американская команда, и Австралия, и Китай. У этих стран отличные спринтеры», — сказал Красных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Соревнования пловцов в бассейне начнутся 27 июля.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Две медали будут отличным результатом». Красных — о возможностях Чикуновой на водном ЧМ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android