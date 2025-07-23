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«Лучшее место — Байкал!» Призёр Олимпиады — о скандале с открытой водой на ЧМ в Сингапуре

«Лучшее место — Байкал!» Призёр Олимпиады — о скандале с открытой водой на ЧМ в Сингапуре
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Призёр Олимпийских игр Александр Красных прокомментировал ситуацию с переносом соревнований на открытой воде на ЧМ-2025 по водным видам спорта в Сингапуре в связи с высокой температурой.

– Плавание на открытой воде кто-то проклял? В Париже были вопросы к чистоте Сены, в Сингапуре – к температуре воды. Есть ли место в мире, где можно плавать без проблем?
– Приезжайте в Россию! К нам в Казань – плавай в Волге! Лучшее место для таких соревнований, как по мне, – это вообще Байкал. Там и телекартинка была бы замечательная, холодно, конечно, но вода изумительная, чище не найти. Россия широкая, найдём хороший водоём без проблем, — сказал Красных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, российская пловчиха Маргарита Ершова сошла с дистанции 10 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта. Она почувствовала себя плохо из-за перегрева и не смогла продолжить борьбу в заплыве.

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