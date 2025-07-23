Синхронистка Гурбанбердиева рассказала, чего ей стоила золотая медаль ЧМ-2025
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Синхронистка Майя Гурбанбердиева прокомментировала победу на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в паре с Александром Мальцевым. Спортсменка рассказала, что медаль в технической программе смешанных дуэтов ей далась с трудом.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Техническая программа
23 июля 2025, среда. 14:32 МСК
Окончено
1
Россия
2
Испания
3
Италия
«В 2019 году у нас было очень много стартов: пять этапов Мировой серии, суперфинал, первый для меня в карьере чемпионат мира. Но тот год всё равно эмоционально был не таким тяжёлым, как этот. Не могу раскрывать всех подробностей, но для меня эта медаль сейчас одна из самых главных наград, я очень рада, что всё получилось. Саша — молодец, он хороший», — приводит слова Гурбанбердиевой ТАСС.
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