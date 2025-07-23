Рапирист Кирилл Бородачёв пробился в полуфинал ЧМ-2025 в Грузии

Российский рапирист Кирилл Бородачёв вышел в 1/2 финала чемпионата мира по фехтованию — 2025 в Тбилиси (Грузии). Со счётом 15:14 он победил Мохамеда Хамзу (Египет). В середине поединка египтянину стало плохо после укола Бородачёва, а после встречи ему понадобилась помощь врачей.

В следующем раунде ему предстоит встретиться с олимпийским чемпионом — 2024 французом Максимом Поти. Однако у россиянина уже есть гарантированная бронзовая медаль.

Фехтование. ЧМ-2025. Рапира, мужчины. Состав полуфинальных пар:

Гергё Семеш (Венгрия, 1) — Чун Йин Райан Чой (Гонконг, 4);

Максим Поти (Франция, 3) — Кирилл Бородачёв (Россия, 2).

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.