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Женская сборная Греции по водному поло завоевала золотые медали ЧМ-2025, обыграв Венгрию

Женская сборная Греции по водному поло завоевала золотые медали ЧМ-2025, обыграв Венгрию
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Женская сборная Греции по водному поло завоевала золотые медали чемпионата мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре. В финале турнира гречанки были сильнее сборной Венгрии со счётом 12:9.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Водное поло
Женщины. Финал. Греция — Венгрия — 12:9
23 июля 2025, среда. 16:35 МСК
Окончено

Ранее сборная Испании стала бронзовым призёром соревнований, обыграв в матче за третье место ватерполисток США со счётом 13:12.

Действующими чемпионками мира являются американские спортсменки. В прошлогоднем финале они обыграли сборную Венгрии. Представительницы Испании на ЧМ-2024 также заняли третье место.

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025 проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Ватерпольный турнир завершится 24 июля финальными матчами у мужчин.

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