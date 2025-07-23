Женская сборная Греции по водному поло завоевала золотые медали ЧМ-2025, обыграв Венгрию

Женская сборная Греции по водному поло завоевала золотые медали чемпионата мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре. В финале турнира гречанки были сильнее сборной Венгрии со счётом 12:9.

Ранее сборная Испании стала бронзовым призёром соревнований, обыграв в матче за третье место ватерполисток США со счётом 13:12.

Действующими чемпионками мира являются американские спортсменки. В прошлогоднем финале они обыграли сборную Венгрии. Представительницы Испании на ЧМ-2024 также заняли третье место.

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025 проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Ватерпольный турнир завершится 24 июля финальными матчами у мужчин.