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Рапирист Бородачёв вышел в финал ЧМ-2025, победив олимпийского чемпиона из Франции

Рапирист Бородачёв вышел в финал ЧМ-2025, победив олимпийского чемпиона из Франции
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Российский рапирист Кирилл Бородачёв стал финалистом чемпионата мира по фехтованию — 2025 в Тбилиси (Грузия). В 1/2 финала он оказался сильнее олимпийского чемпиона из Франции Максима Поти. Счёт — 15:12.

В решающем поединке Бородачёву предстоит встретиться с Чун Йин Райан Чоем из Гонконга, который посеян на турнире под первым номером. Финал также состоится вечером 23 июля.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России соревнуется на турнире в полном составе впервые с 2019 года. Отечественные фехтовальщики выступят и в командных видах.

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