Итальянец Джонатан Милан вновь стал победителем этапа «Тур де Франс» — 2025

Итальянский велогонщик Джонатан Милан одержал победу на 17-м этапе многодневки «Тур де Франс» — 2025. Это второй успех спортсмена в этом сезоне на Гранд-туре. Он преодолел дистанцию Боллен – Валанс в 160,4 км за 3:25.30.

Бельгийский велогонщик Йорди Меус (Red Bull — Bora — Hansgrohe) стал вторым, а датчанин Тобиас Лунд Андерсен (Team Picnic Postnl) занял третье место.

Отметим, на последнем километре в произошёл завал, в который попали претенденты на попадание в топ-3.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Результаты 17-го этапа:

1. Джонатан Милан (Италия, Lidl-Trek) — 3:25.30.

2. Йорди Меус (Бельгия, Red Bull — Bora — Hansgrohe).

3. Тобиас Лунд Андерсен (Team Picnic Postnl).

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 17-го этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG).

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 4,15 секунды отставания.

3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +9,03.

4. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) +11,04.

5. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) +11,42.

6. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) +13,20.