Кирилл Бородачёв завоевал серебро ЧМ-2025 по фехтованию в рапире

Российский рапирист Кирилл Бородачёв стал серебряным призёром чемпионата мира по фехтованию — 2025 в Тбилиси (Грузия). В финале он уступил первому сеяному Чун Йин Райан Чою из Гонконга. Счёт — 15:9.

Ранее в полуфинале турнира рапиристов россиянин оказался сильнее олимпийского чемпиона из Франции Максима Поти, которого одолел со счётом 15:12.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России соревнуется на турнире в полном составе впервые с 2019 года. Отечественные фехтовальщики выступят и в командных видах.