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Кирилл Бородачёв завоевал серебро ЧМ-2025 по фехтованию в рапире

Кирилл Бородачёв завоевал серебро ЧМ-2025 по фехтованию в рапире
Кирилл Бородачёв
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Российский рапирист Кирилл Бородачёв стал серебряным призёром чемпионата мира по фехтованию — 2025 в Тбилиси (Грузия). В финале он уступил первому сеяному Чун Йин Райан Чою из Гонконга. Счёт — 15:9.

Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Мужчины. Рапира. Финал
23 июля 2025, среда. 18:40 МСК
Окончено
1
Чун Йин Райан Чой
Гонконг
2
Кирилл Бородачев
Россия
3
Максим Поти
Франция
3
Гергё Семеш
Венгрия

Ранее в полуфинале турнира рапиристов россиянин оказался сильнее олимпийского чемпиона из Франции Максима Поти, которого одолел со счётом 15:12.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России соревнуется на турнире в полном составе впервые с 2019 года. Отечественные фехтовальщики выступят и в командных видах.

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